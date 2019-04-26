Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den MHK'ye Tepki!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Büyük bir infial var bir hakemin deplasmandaki maçımıza atanması ile ilgili. Bu tepkileri ben normal karşılıyorum. Bir hakkımız olmayan bir şeyi istemeyiz, adaletli olsun herkes. Bizim aleyhimize hatalar da olabilir ama bunu ısrarlı ve istikrarlı bir hale getirmesinler. Bizim önerdiğimiz, savunduğumuz tek şey var; Dürüstlük ve şeffaflık." dedi.

"ÖLÜMÜNE MÜCADELEDEN YANAYIZ"

Cengiz, "Biz oyuna hile karıştırılmayan, ölümüne mücadeleden yanayız. Bir hakem bir takımın hakemiymiş gibi algı yaratılıyor. Benim endişem bizim lehimize hata yapan hakemlere maç verilmemesi. 'Hakemler bizden yana' demiyorum, bizim lehimize de hata olmasın. Bizim aleyhimize hata yapan hakemler ise hemen ertesi hafta maça veriliyor." diye konuştu.

"BİR YERDE YARIŞ VARSA GALATASARAY ORADA VARDIR"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Mustafa Cengiz "Bir yerde şampiyonluk varsa, bir yerde yarış varsa Galatasaray orada vardır, o mücadeleyi verir. Bütün rakiplerimize ve bütün unsurlara saygı duyuyoruz ama birileri oyuna hile katarsa biz asla onlardan yana değiliz." diye konuştu.