Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao ve Luyindama açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen'in ölüm yıl dönümü anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, Falcao transferi için uğraştıklarını ve Luyindama transferini ise bitirdiklerinin müjdesini taraftara verdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı forvet oyuncusu Falcao'nun transferi için girişimlerini sürdürdüklerini, Luyindama transferini ise bitirdiklerini açıkladı. Cengiz ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çağrıda bulundu.
Cengiz transfer için, "Falcao transferi için uğraşıyoruz. Luyindama'yı bitirdik. Dün bir maç oynadık, oradaki çocukları gördünüz. Bizim yüreğimizi kabarttılar. Ben tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Tek bir takımın başarılı olması ülke için yeterli olmaz. Yapılandırmanın bir an önce halledilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
ALİ KOÇ'A CEVAP VERDİ
Fenerbahçe ile karşılıklı girilen söz düellolarına değinen Cengiz, "Biz hiçbir camianın ne kampanyasına ne şampiyonluğuna dil uzatırız. Camiamıza, profesyonellerimize rakiplerimizin yöneticileri tarafından laf atılırsa en şiddetli şekilde cevap veririz. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçınalım. Ülkenin huzura, sükunete ihtiyacı var. Bilenle bilmeyen eşdeğer olmaz dedim." şeklinde konuştu.
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bu ali koç azize yıldırımı aratacağa benziyor allh onları geçen senden beter eyler inşallahCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ali koç un tek amacı başarı yok en azından konuyu değiştirelim insanlar fanatiklik ile birbirini yesin . . fatih terim ne kadar çirkefse ali koç da onun kadar çirkef bir insan geldiği ilk günden beri boş konuşup duruyorCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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dadammısın nesin fatih çirkef ama adamın sapına kadar her yeri başarı dolu dikkat etde senide başarmasın1 Yayından Kaldır
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bizde sandık falcao yu bititrdiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ALİ KOÇ KORKUSU DEMEK BÖYLE OLUYORCevap Yaz 1 17 Yayından Kaldır
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Yalı kuzusuyla muhattap olup da değerini düşürürmü çünkü biz galatasaraylıyız onların değeri zaten aşağıda bunları konuşursak onların değerini yükseltmiş oluruzCevap Yaz 7 Yayından Kaldır