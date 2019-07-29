Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao ve Luyindama açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı forvet oyuncusu Falcao'nun transferi için girişimlerini sürdürdüklerini, Luyindama transferini ise bitirdiklerini açıkladı. Cengiz ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Cengiz transfer için, "Falcao transferi için uğraşıyoruz. Luyindama'yı bitirdik. Dün bir maç oynadık, oradaki çocukları gördünüz. Bizim yüreğimizi kabarttılar. Ben tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Tek bir takımın başarılı olması ülke için yeterli olmaz. Yapılandırmanın bir an önce halledilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'A CEVAP VERDİ

Fenerbahçe ile karşılıklı girilen söz düellolarına değinen Cengiz, "Biz hiçbir camianın ne kampanyasına ne şampiyonluğuna dil uzatırız. Camiamıza, profesyonellerimize rakiplerimizin yöneticileri tarafından laf atılırsa en şiddetli şekilde cevap veririz. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçınalım. Ülkenin huzura, sükunete ihtiyacı var. Bilenle bilmeyen eşdeğer olmaz dedim." şeklinde konuştu.