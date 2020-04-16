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Mario Balotelli, Radamel Falcao, Galatasaray, Spor

Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek

Radamel Falcao'nun takımda ayrılma ihtimaline karşın yerini bir başka dünya yıldızıyla doldurmayı planlayan Galatasaray'da Mario Balotelli için girişimler sürüyor. Senelik 1.5 milyon euro gibi cüzi bir rakamı kabul ettiğini bildiren İtalyan yıldızın tek şartı, ırkçılıkla karşılaştığında kulüp tarafından desteklenmek.

16.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:27
Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek

Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi.

Menajer Mino Raiola'nın Galatasaray'a önerdiği Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta. Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği sözleşme taslağında, İtalyan yıldız, yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul ettiğini bildirdi. Kendisine güvenen Balotelli sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için başarı bonusları ekledi.

FATİH TERİM TAKDİR ETTİ

Sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primleri talep etmesi Terim tarafından "Başarılı olmak için geliyor" yorumuna neden oldu. Huzur arayan Balotelli'nin para dışında bir isteği daha var.

TEK ŞARTI, IRKÇILIK YAŞARSA DESTEKLENMEK

Türkiye'yi seçmesindeki en büyük neden ırkçılığın olmaması. Ama özellikle Avrupa maçlarında ırkçı bir tutum olursa ve kendisi de buna tepki verirse kulüp tarafından suçlanmak değil, desteklenmek istiyor. Bunun alacağı paradan çok daha önemli olduğu menajeri Raiola tarafından vurgulandı.

2+1 YILLIK

Galatasaray ile Balotelli arasındaki görüşmeleri doğrulayan İtalyan muhabir Nicolo Schira, sarı-kırmızılı takımın, 2+1 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

ARALARI BOZUK

İtalya'da sık sık ırkçı saldırılara maruz kalan Balotelli'nin kendisini eleştiren başkan Massimo Cellino ile arasının açık olduğu biliniyor. Bu nedenle gideceği kulüpte kendisine sahip çıkılmasını istiyor.

Cellino, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor ama bazı zorlukları var" demiş ve ırkçılık yapmakla suçlanmıştı. Gelen tepkiler üzerine de özür dilemek zorunda kalmıştı.

SERBEST KALABİLİR

Balotelli'nin, Brescia'nın küme düşmesi durumunda serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu maddenin İtalya dışına transferi durumunda geçerlilik kazanacak olması da Galatasaray'ı avantajlı kılıyor.

Brescia, Serie A'da son sırada yer alıyor. Düşme hattının üzerinde 17. sırada yer alan Genoa ile arasında 9 puan fark bulunuyor.

396 KARŞILAŞMADA 161 GOL

Balotelli bu sezon 19 maçta 5 gol kaydetti. Kariyeri boyunca ise 396 maça çıktı. 161 gol, 33 asisti bulunuyor.

(Sabah)

Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek
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Haber Yorumları (1)
KUMLUCALI UĞUR: Sağlam bir Galatasaraylı olarak yıldız hayranlığını bırakıp genç yetenekler keşfetmeliyiz. İyi bir oyuncu olabilir ama düzenli bir hayatı yok. Terim böyle şeyleri sevmez.
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