Galatasaray, Babel ile Anlaşma Sağladı
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray gelecek sezon Onyekuru'dan doğacak boşluğu Babel ile doldurmak istiyor. Yapılan ilk görüşmeler sonrasında Babel, sarı kırmızılı ekibe yeşil ışık yaktı.
Sezon ortasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Babel Süper Lige geri dönebilir. Galatasaray ile yapılan ilk görüşmelerde yıldız isim sarı kırmızılı ekibe olumlu yanıt verdi.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU
G.SARAY yönetim, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i kadrosuna katmaya kararlı… Fatih Terim'in de çok istediği Hollandalı futbolcu için ilk temasın kurulduğu ve 32 yaşındaki yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Everton'dan kiralanan ve sezon sonunda geri dönecek olan Onyekuru'nun yerine Türkiye'yi ve ligi tanıyan bir isim olması nedeniyle Ryan Babel transferine stratejik önem veriliyor.
BREZİLYA'YA DA GİDEBİLİR
Güneş'te yer alan habere göre; İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Ryan Babel'le 6 aylık sözleşme imzalayan Fulham, Premier Lig'de kalması halinde uzatma opsiyonunu devreye sokabilecekti. Ancak, Londra ekibinin küme düşmesi bu ihtimali ortadan kaldırdı. Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakan Hollandalı'nın Brezilya ve ABD Ligi'ne transferi de ihtimaller dahilinde… Babel, geleceğiyle ilgili bir soruya, "Transfer konusunun acelesi yok. Teklifleri değerlendirmek için yeterli zaman var" cevabı vermişti.
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G. saray seneye idare edicek demekki babel bjk lı Gökhan bunlara bel bağlayan bir takımın hedefi kalmamış demektir ucuz yolla işi halledlim diyolar herhalde g saray ın çabuk adamları arasında topa dönemez babel he parası ucuz sa idare eder durumu açlkı sofuluğu bozdurur derler para işleri baya karışık demekkiCevap Yaz Yayından Kaldır
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2000 bilmem kaçta hala futbolla uğraşan mı kaldı, çok önemli çok...Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ylan haber..Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ÇOK GÜZEL OLMUŞ KEŞKE ABUBAKARLA TALİŞKAYI PEPEYİDE ALSADA FİKOYA FUTBOL DERSİ YÖNETİM DERSİ KULÜPÇÜLÜK DERSİ VERSE ZATEN BU GİDEN 4 OYUNCU FİKONUN DEFTERİNİ DÜRDÜ. . . İNTİKALAR OYNANIYORCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırESER VATANSEVER: Fiko dedigin adam sizi ipten aldi bilmiyorum besiktaslimisin ama ben degilim bursasporluyum feda dedi geldiginde kulup binasinin sandalyeleri bile hacizlendi super bir stad icin onca sponsor sagladi ligde sampiyonlar liginde uefada azinsanmiyacak işler yaptirdi hemen tukaka nankörlük etmeyin her sene lig birincisi olcak diye birseymi var takımlarinYayından Kaldır