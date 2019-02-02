Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Ligde Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşıyor. Alper Ulusoy'un düdük çaldığı maç, saat 19.00'da başladı.

CANLI ANLATIM

30' İlk yarının ilk 30 dakikasında henüz iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı.

1' Mücadele başladı. İki takıma da başarılar...

İLK 11'LER:

AYTEMİZ ALANYASPOR:

Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Cisse

GALATASARAY:

Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou