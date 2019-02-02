Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'la Karşılaşıyor! Canlı Anlatım
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor...
Spor Toto Süper Ligde Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşıyor. Alper Ulusoy'un düdük çaldığı maç, saat 19.00'da başladı.
CANLI ANLATIM
30' İlk yarının ilk 30 dakikasında henüz iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı.
1' Mücadele başladı. İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER:
AYTEMİZ ALANYASPOR:
Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Cisse
GALATASARAY:
Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou
YORUMLAR (2)
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İki takımın 11 inde toplam 3 tane Türk var. Türk futbolu nereye gidiyor? Yazık.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Galatasarayda sahada bir tane Türk futbolcu yok. Allah sizi bildiği gibi yapsın TFFCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır