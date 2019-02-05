Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi

Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrolarını UEFA'ya bildirdi. Galatasaray'ın Yunan golcüsü Mitroglou'yu kadroya almaması dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listeler belli oldu.

Fenerbahçe kadrosuna; Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı eklerken, Galatasaray ise Luyindama, Marcao ve Diagne'yi kadroya aldı.

GALATASARAY'DA MITROGLOU, FENERBAHÇE'DE BENZİA YOK

Öte yandan Galatasaray'ın, Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'yu, Fenerbahçe'nin ise Benzia'yı kadroya almaması dikkat çekti.

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YORUMLAR (8)

  • MMM:
    BU HABERİ HANGİ AKLI EVVEL YAPIYOR ACABA 3 İSİMDEN FAZLASININ DEĞİŞMEDİĞİNİ BİLMİYOR MU?
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • CAHİL HABERCİLİK:
    MİTROGLOU ESKİ TAKIMINDA DA UEFA LİSTESİNDE OLDUĞUNDAN BAŞKA TAKIMDA OYNAYAMIYOR. CİMBOM , BENFİCA TURUNU GEÇERSE TEKRARDAN LİSTEYE YAZILABİLİYOR. ARAŞTIRMADAN YAPILAN GAZETECİLİK ÖRNEĞİ!!!
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