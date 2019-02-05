Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi
Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrolarını UEFA'ya bildirdi. Galatasaray'ın Yunan golcüsü Mitroglou'yu kadroya almaması dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listeler belli oldu.
Fenerbahçe kadrosuna; Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı eklerken, Galatasaray ise Luyindama, Marcao ve Diagne'yi kadroya aldı.
GALATASARAY'DA MITROGLOU, FENERBAHÇE'DE BENZİA YOK
Öte yandan Galatasaray'ın, Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'yu, Fenerbahçe'nin ise Benzia'yı kadroya almaması dikkat çekti.
YORUMLAR (8)
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NE KADAR GERİZAKALI YONETICILER YONETIYOR BU KURUMLARICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU HABERİ HANGİ AKLI EVVEL YAPIYOR ACABA 3 İSİMDEN FAZLASININ DEĞİŞMEDİĞİNİ BİLMİYOR MU?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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MİTROGLOU ESKİ TAKIMINDA DA UEFA LİSTESİNDE OLDUĞUNDAN BAŞKA TAKIMDA OYNAYAMIYOR. CİMBOM , BENFİCA TURUNU GEÇERSE TEKRARDAN LİSTEYE YAZILABİLİYOR. ARAŞTIRMADAN YAPILAN GAZETECİLİK ÖRNEĞİ!!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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defans daha önemli diagne tek başına yeterCevap Yaz Yayından Kaldır
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uefa kurallarına göre 3 yeni transferi yazabilirler ondan dolayı yazılamadıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır