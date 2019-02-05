Galatasaray, Avrupa Ligi Kadrosuna Mitroglou'yu Dahil Etmedi

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listeler belli oldu.

Fenerbahçe kadrosuna; Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı eklerken, Galatasaray ise Luyindama, Marcao ve Diagne'yi kadroya aldı.

GALATASARAY'DA MITROGLOU, FENERBAHÇE'DE BENZİA YOK

Öte yandan Galatasaray'ın, Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'yu, Fenerbahçe'nin ise Benzia'yı kadroya almaması dikkat çekti.