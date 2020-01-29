Galatasaray antrenmanında Falcao ile Emre Mor tartıştı
Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da antrenmanda gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı Falcao ile milli futbolcu Emre Mor, çift kale maçta sözlü tartışma yaşadı.
G.Saray'da kendisine "Kulüp bul" denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; çift kale maçta Emre Mor'la aynı takımda yer alan Falcao, farklı yenik duruma düşmeleri üzerine genç oyuncuyu, "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim'' sözleriyle motive etmek istedi ancak beklemediği bir karşılık aldı.
"İŞİNE BAK" DEDİ
Falcao'nun uyarısını "İşine bak'' diyerek geri çeviren Emre Mor, tansiyonu yükseltti. Kolombiyalı dünya yıldızı ise "Sen benim seviyemde değilsin'' cevabıyla tartışmayı bitirdi.
DESTEKLERİNİ ÇEKTİLER
Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'dan takım arkadaşları da desteğini çekti.
İTALYANLAR DEVREDE
Sezon başında Celta Vigo'dan büyük umutlarla transfer edilmesine karşın, oynadığı futbolla iç açmayan ve 17 maçta golü ya da asisti bulunmayan Emre Mor'un her ne kadar Championship takımlarıyla adı anılsa da 22 yaşındaki orta sahanın Torino ve Sassuolo'nun takibinde olduğu belirtildi. La Liga'dan eşyaları çöpe atılarak gelen milli futbolcu Galatasaray'da da beklenen patlamayı yapamazken Fatih Terim'in Sekidika'yı kadrosuna katması Emre Mor'un gözden çıkarılmasına neden oldu.
Haber Videosu: Galatasaray antrenmanında Falcao ile Emre Mor tartıştı
-
seneye adana spor da bulur kedndını yazık sahaya girdiğinda varını yoğunu ortya koylmalydınCevap Yaz Yayından Kaldır
-
emre moru fatih terim takımda tuttuğu sürece takımdaki disiplini sağlayamazCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Biri daha toy diğeri yatarak para kazanan bu yüzden yakında Muriqinin getir götürünü yapmaya başlacak Malcao. . Bunlar iyi günleriniz daha koçlar. . Fenerim geliyor gümbür gümbür. .Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
-
şu mor aynı fenev kıvırıyor başka birşey yokCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Emre Mor''a verilen paralara yazık. . Hiç bir yerde dört senedir bir başarısı yok. Sadece mankenlere mesaj atmada başarılı. Tabi ifşa olmassa. . .Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
beter olun :))))Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
-
HAHAHAHAHA BAŞKANIYLA TEKNİK DİREKTÖRÜ KAVGALI FUTBOLCULARI KAPIŞIYOR YİYİN BİRBİRİNİZİ FİGHT CLUB :) 3Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
-
ATTIĞIN GOLLERİN ÇOĞU DEFANSA ÇARPARAK OLDU İKİ ÜÇ GOL ATTIN HEEMN AYRI OYNUYOSUN. . . FENERBAHÇELİ OLARAK GSLİLERİ SESLENİYORUM DİRİLİN Kİ ZEVKİ ÇIKSIN KURTULUN YOBAZ HOCANIZDAN. . . .Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
-
Yıldız ve yıldızcık savaşı. HehheCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Emre sen daha gitmedin mi koçumCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır