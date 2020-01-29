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Galatasaray antrenmanında Falcao ile Emre Mor tartıştı

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da antrenmanda gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı yıldızı Falcao ile milli futbolcu Emre Mor, çift kale maçta sözlü tartışma yaşadı.

29.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:03
Galatasaray antrenmanında Falcao ile Emre Mor tartıştı

G.Saray'da kendisine "Kulüp bul" denilen , İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda ile kavga etme noktasına geldi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; çift kale maçta Emre Mor'la aynı takımda yer alan Falcao, farklı yenik duruma düşmeleri üzerine genç oyuncuyu, "Haydi toparlanalım, kendimizi gösterelim'' sözleriyle motive etmek istedi ancak beklemediği bir karşılık aldı.

"İŞİNE BAK" DEDİ

Falcao'nun uyarısını "İşine bak'' diyerek geri çeviren Emre Mor, tansiyonu yükseltti. Kolombiyalı dünya yıldızı ise "Sen benim seviyemde değilsin'' cevabıyla tartışmayı bitirdi.

DESTEKLERİNİ ÇEKTİLER

Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'dan takım arkadaşları da desteğini çekti.

İTALYANLAR DEVREDE

Sezon başında Celta Vigo'dan büyük umutlarla transfer edilmesine karşın, oynadığı futbolla iç açmayan ve 17 maçta golü ya da asisti bulunmayan Emre Mor'un her ne kadar Championship takımlarıyla adı anılsa da 22 yaşındaki orta sahanın Torino ve Sassuolo'nun takibinde olduğu belirtildi. La Liga'dan eşyaları çöpe atılarak gelen milli futbolcu 'da da beklenen patlamayı yapamazken Fatih Terim'in Sekidika'yı kadrosuna katması Emre Mor'un gözden çıkarılmasına neden oldu.


Haber Videosu

: Galatasaray antrenmanında Falcao ile Emre Mor tartıştı
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HABER YORUMLARI (10)

  • ADINIZI YAZINRERWER:
    seneye adana spor da bulur kedndını yazık sahaya girdiğinda varını yoğunu ortya koylmalydın
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ALFANZO:
    Biri daha toy diğeri yatarak para kazanan bu yüzden yakında Muriqinin getir götürünü yapmaya başlacak Malcao. . Bunlar iyi günleriniz daha koçlar. . Fenerim geliyor gümbür gümbür. .
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  • MERT ÖREN:
    Emre Mor''a verilen paralara yazık. . Hiç bir yerde dört senedir bir başarısı yok. Sadece mankenlere mesaj atmada başarılı. Tabi ifşa olmassa. . .
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  • VEDAT FCKİNG MURİQİ:
    HAHAHAHAHA BAŞKANIYLA TEKNİK DİREKTÖRÜ KAVGALI FUTBOLCULARI KAPIŞIYOR YİYİN BİRBİRİNİZİ FİGHT CLUB :) 3
    Cevap Yaz 5 5 Yayından Kaldır
  • MALCAOOO:
    ATTIĞIN GOLLERİN ÇOĞU DEFANSA ÇARPARAK OLDU İKİ ÜÇ GOL ATTIN HEEMN AYRI OYNUYOSUN. . . FENERBAHÇELİ OLARAK GSLİLERİ SESLENİYORUM DİRİLİN Kİ ZEVKİ ÇIKSIN KURTULUN YOBAZ HOCANIZDAN. . . .
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