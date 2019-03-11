Galatasaray, Antalyaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Ligin 25. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Antalyaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligde 25. haftanın kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır

FATİH TERİM'İN TAKIMLARI ÜSTÜN

Fatih Terim ile Bülent Korkmaz'ın Süper Ligde teknik direktör olarak karşılaştığı üç maçta da kazanan taraf Terim'in takımları oldu.

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