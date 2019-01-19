Galatasaray, Sahasında Konuk Ettiği Ankaragücü'nü 6-0 Mağlup Etti
Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2) ve Badou Ndiaye kaydetti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Ankaragücü'nü Türk Telekom Stadında konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 6-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2) ve Badou Ndiaye kaydetti. Ayrıca Onyekuru bu sezon Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
GALATASARAY, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖZTEPE'YE KONUK OLACAK
Galatasaray bu skorla puanını 32'ye çıkarırken, Ankaragücü 20 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta Göztepe'ye konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
YORUMLAR (69)
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Yunus, Celil ve stoper Gökay oynatılsın artık!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yine 3 hafta pes pese sari kirmizi renkler haftasi basliyor. Fener tedbirini almismidir acaba ??????Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ANKARA ‘lılar Ankaragücü’ne sahip çıkın.ANKARA’ya ŞAMPİYON’luklar yakışır..Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Kanatlı kuşlar bu yüzden Fatih hoca dan nefret ediyorCevap Yaz 6 4 Yayından KaldırCİCERO: Aman dikkat 60 Fatih''te Selahaddin dayın dan daha fazla iz bıraktı2 1 Yayından Kaldır