Galatasaray, Sahasında Konuk Ettiği Ankaragücü'nü 6-0 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2) ve Badou Ndiaye kaydetti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Ankaragücü'nü Türk Telekom Stadında konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibini 6-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2) ve Badou Ndiaye kaydetti. Ayrıca Onyekuru bu sezon Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

GALATASARAY, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖZTEPE'YE KONUK OLACAK

Galatasaray bu skorla puanını 32'ye çıkarırken, Ankaragücü 20 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta Göztepe'ye konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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