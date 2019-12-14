Galatasaray-Ankaragücü maçı başladı! Canlı anlatım
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Galatasaray-Ankaragücü maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

14.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:01
Galatasaray-Ankaragücü maçı başladı! Canlı anlatım

, TT Stadı'nda 'nü konuk ediyor. Mücadeleyi yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Alihan, Ante, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, İlhan, Orgill

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