Galatasaraylılar, Ali Koç'u Yılın En Başarılı İş Adamı Seçti

Galatasaray Üniversitesi tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen ve öğrencilerin oylarıyla 2018 yılının en başarılı isimlerinin seçildiği "En 2018 Ödül Töreni"nde Ali Koç da ödül aldı.

İŞTE ÖĞRENCİLERİN OYLARIYLA 2018'İN EN İYİLERİ

En iyi kadın tiyatro sanatçısı kategorisinde Zerrin Tekindor, en iyi erkek dizi/sinema oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, en iyi dergi Socrates, en başarılı şirket Koç Holding, en iyi internet dizisi Şahsiyet, en iyi tiyatro oyunu Dali'nin Kadınları, en iyi müzik grubu Mor ve Ötesi, en iyi erkek tiyatro sanatçısı Haluk Bilginer, en iyi kadın şarkıcı Nil Karaibrahimgil, en yaratıcı reklam filmi Koç Holding Seni Sevmek Ne Güzel, en başarılı iş insanı Ali Koç, en iyi köşe yazarı Yılmaz Özdil, en başarılı erkek sporcu Cedi Osman, en duyarlı proje Ahbap platformu, en iyi TV kanalı TLC, en iyi dizi Jet Sosyete, en başarılı kadın sporcu Işıl Alben, en iyi film Arif V 216, en iyi yönetmen Nuri Bilge Ceylan, en iyi kadın dizi/sinema oyuncusu Demet Evgar, en iyi kitap Mustafa Kemal, en iyi erkek şarkıcı Ezhel, en iyi kültür sanat kurumu İKSV ödüle layık görüldü.