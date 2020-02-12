Galatasaray-Alanyaspor mücadelesi başladı! Canlı anlatım
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
2-0'ın rövanşında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u TT Stadı'nda konuk ediyor. MücadeleA Spor'dan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Adem Büyük
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou