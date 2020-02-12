Galatasaray-Alanyaspor mücadelesi başladı! Canlı anlatım
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Galatasaray-Alanyaspor mücadelesi başladı! Canlı anlatım

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

12.02.2020 20:27 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:30
Galatasaray-Alanyaspor mücadelesi başladı! Canlı anlatım

2-0'ın rövanşında , 'u TT Stadı'nda konuk ediyor. MücadeleA Spor'dan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı Uğurlu yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Adem Büyük

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou

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