: Alanyaspor'un belalısı Galatasaray!

07.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:40

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Alanyaspor ile mücadele eden Galatasaray, rakibiyle 7. kez karşılaştı. Resmi maçlarda bugüne kadar rakibine mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, bu müsabakada da bunu sürdürdü. Aslan böylece rakibine karşı 6 galibiyetini aldı. Geride kalan 1 karşılaşmada berabere sona erdi.

Söz konusu maçlarda Galatasaray 21 gol kaydederken, Alanyaspor 6 kez gol sevinci yaşadı.

28.711 TARAFTAR

İstanbul'da soğuk havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi 28 bin 711 biletli seyirci izledi.

Alanyaspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Kaynak: İHA

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