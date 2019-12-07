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Alanyaspor'un belalısı Galatasaray!

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile bugüne kadar oynadığı 7 maçı da kaybetmedi. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

07.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:40
Alanyaspor'un belalısı Galatasaray!

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Alanyaspor ile mücadele eden , rakibiyle 7. kez karşılaştı. Resmi maçlarda bugüne kadar rakibine mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, bu müsabakada da bunu sürdürdü. Aslan böylece rakibine karşı 6 galibiyetini aldı. Geride kalan 1 karşılaşmada berabere sona erdi.

Söz konusu maçlarda Galatasaray 21 gol kaydederken, Alanyaspor 6 kez gol sevinci yaşadı.

28.711 TARAFTAR

İstanbul'da soğuk havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi 28 bin 711 biletli seyirci izledi.

Alanyaspor taraftarı da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Alanyaspor'un belalısı Galatasaray!
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