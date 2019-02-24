Galatasaray-Akhisarspor U21 Maçına Kar Engeli!

U21 Liginde Galatasaray'ın Akhisarspor ile Florya Metin Oktay Tesislerinde oynayacağı maç, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Galatasaray-Akhisarspor U21 Maçına Kar Engeli!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanması planlanan Galatasaray - Akhisarspor U21 maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Yapılan açıklamada, "Saat 12:00'da oynanacak olan U21 Ligi Galatasaray - Akhisarspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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YORUMLAR (1)

  • DALTON:
    Dün yönetici başakşehir maçı iptal olunca stad işletmek bizim işimiz stadın resmini çekip yarınki maça hazırız hava yapmıştı ne oldu şimdi diyecksiniZ o arenaydi falan filan bu stad fenerin değil sizin twmizleyin
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