Galatasaray-Akhisarspor U21 Maçına Kar Engeli!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanması planlanan Galatasaray - Akhisarspor U21 maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Yapılan açıklamada, "Saat 12:00'da oynanacak olan U21 Ligi Galatasaray - Akhisarspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.