Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor, kampa katıldı!
Galatasaray'a transferi çıkmaza giren Emre Mor, Celta Vigo'nun kamp kadrosuna dahil edildi. Milli oyuncu Okay Yokuşlu da kamp kadrosunda yer aldı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamayla duyurduğu Emre Mor transferi, oyuncunun bağlı bulunduğu WBD Capital adlı menajerlik şirketiyle yaşadığı problem nedeniyle uluslararası bir krize dönüşmüştü. Söz konusu şirketin konuyu yargıya taşıyacağını ilan etmesinin ardından Celta Vigo cephesinden de milli futbolcuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
OKAY YOKUŞLU DA KADRODA YER ALIYOR
İspanyol kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla takımın önümüzdeki hafta A Toxa Adası'nda gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampının kadrosuna 21 yaşındaki milli futbolcuyu da dahil ettiğini duyurdu. Sarı Kırmızılılar'ın transfer gündeminde yer alan bir başka milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun da kadroda bulunduğunun belirtildiği açıklamada 20 Temmuz'da İspanya ikinci lig takımlarından CD Lugo'yla bir hazırlık maçı oynanacağı da kaydedildi.
(Skorer)
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6saray bu sene tüm oyuncuları oyuncak etti Hepsinin 6saraya gelmek istediğini söylüyor para vermiyor kimsede gelmiyor Emre mor vedat douglas deniz türüç vs vs sorsan hepsi fanatik 6saraylı Beleşe yaprak sarması var yen mi. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gs yi karıştırır bu çocuk demedi demeyin.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Çocuğu oyuncak ettiler. Hay bu Terim''e de, patronlarına da. . .Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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arda ermre karektersiz futbolcular . hakan arif gibi olmasada hepsi cincondalarCevap Yaz 14 14 Yayından Kaldır
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karakter deyince volkan la emre fenrebahçenin futbolcularımıydı ??16 8 Yayından Kaldır
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noldu düne kadar cinconluların çogu iyi transfer iyi oldu diyordunuz ? bence Comolli''yi size verelim de hayrınıza adamı size getirsin de yüzünüz gülsün :DCevap Yaz 13 40 Yayından Kaldır
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Geçen sene gördük yaptığı transferleri :) Slimani, Ayew, Benzia vs. Vs. Vs.5 Yayından Kaldır
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comolli mi? şaka yapıyosun galiba onun sayesinde gecen yıl küme düşmemeye oynadınız. kuş kafalılar :):) bide kalkmşş comolli dıyosun :)51 7 Yayından Kaldır
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Çok sevindim. Galatasaray ''a hiç birşey katmaz. Maliyeti de cabası.Cevap Yaz 15 12 Yayından Kaldır