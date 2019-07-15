Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor, kampa katıldı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamayla duyurduğu Emre Mor transferi, oyuncunun bağlı bulunduğu WBD Capital adlı menajerlik şirketiyle yaşadığı problem nedeniyle uluslararası bir krize dönüşmüştü. Söz konusu şirketin konuyu yargıya taşıyacağını ilan etmesinin ardından Celta Vigo cephesinden de milli futbolcuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

OKAY YOKUŞLU DA KADRODA YER ALIYOR

İspanyol kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla takımın önümüzdeki hafta A Toxa Adası'nda gerçekleştireceği sezon öncesi hazırlık kampının kadrosuna 21 yaşındaki milli futbolcuyu da dahil ettiğini duyurdu. Sarı Kırmızılılar'ın transfer gündeminde yer alan bir başka milli futbolcu Okay Yokuşlu'nun da kadroda bulunduğunun belirtildiği açıklamada 20 Temmuz'da İspanya ikinci lig takımlarından CD Lugo'yla bir hazırlık maçı oynanacağı da kaydedildi.

(Skorer)