Galatasaray'a transferi duyurulmuştu! Emre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım
Celta Vigo forması giyen Emre Mor, WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'sunun yaptığı "Emre Mor Galatasaray'da" paylaşımını, "Bu adam kim?" diyerek yalanladı.
WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso Twitter hesabından, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu. İspanyol basını da Emre Mor'un sarı-kırmızılı takımla 1 yıllık kiralık olarak anlaştığını yazdı.
"BU ADAM KİM"
Bu haberlerden sonra Emre Mor cephesinden kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Menajerlik şirketinin twitini paylaşan Emre, "Bu adam kim?" yazdı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı.
YORUMLAR (5)
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Diagne,belhanda ve mitroglu gitse ve Emre mor,falcao,talisca,iyi bir önlibero ve arda gelse rotasyonlu Harika bir takım oluruz...4-2-3-1 dizilişinde şu kadro fena olur: Muslera,,,,,linnes,luyindama,marcao,nagatomo,,,,,önlibero transfer,seri,,,,,feghouli,talisca,babel,,,,,falcao...O önlibero da wanyama olursa çok çılgın olur bea.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Tövbe YarabbimYayından Kaldır
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o zaman sen konuş cocuk o kım bu kım geleceksen gel gelmıceksen gelme sankı dunya yıldızı naza bak!!Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Aldigina pisman olacaklar buraya yaziyorumCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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oda senin gibi topu şeker iye yiyebilecek biridirCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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