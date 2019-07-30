Galatasaray'a transferi duyurulmuştu! Emre Mor'dan kafaları karıştıran paylaşım

WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso Twitter hesabından, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu. İspanyol basını da Emre Mor'un sarı-kırmızılı takımla 1 yıllık kiralık olarak anlaştığını yazdı.

"BU ADAM KİM"

Bu haberlerden sonra Emre Mor cephesinden kafaları karıştıran bir paylaşım geldi. Menajerlik şirketinin twitini paylaşan Emre, "Bu adam kim?" yazdı. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı.