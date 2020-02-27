: Galatasaray şampiyon olursa, Onyekuru'nun bonservisini alacak

27.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:18

Galatasaray'da Fatih Terim'in hem yaz hem devre arası transfer döneminde listenin ilk sırasına yazdığı Onyekuru, tecrübeli çalıştırıcının güvenini boşa çıkarmadı. Kadıköy'deki galibiyetin kahramanlarından olan Nijeryalı futbolcu son 3 haftada gösterdiği performansla da takımdaki geleceğini garanti altına aldı.

ŞAMPİYONLUK GELİRSE BONSERVİSİ ALINACAK

Şu anda 45 puanla 3. sırada yer alan G.Saray şampiyonluğa ulaşırsa kiralıklar için ilk olarak Onyekuru'nun transferi sonuçlandırılacak. Geçen sezon Terim'in raporuna karşın kiralanamayan futbolcunun için bu kez erkenden harekete geçilecek. Onyekuru için 15 milyon Euro ödeyen Monaco'ya, Devler Ligi vitrini gösterilerek 1 yıl daha kiralama, oyuncunun değerini katlama fırsatı ön plana çıkarılarak teklif yapılacak.

Hedefe ulaşılamazsa 23. şampiyonluğun yaratacağı gelir faktörü ile futbolcu satışı ve FFP'de artıya geçilmesi halinde Onyekuru'nun bonservisinin alınması gündeme gelecek.

LEMINA BU HAFTA DA YOK

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Lemina'nın bu hafta G.Birliği karşısında da riske edilmeyeceği öğrenildi.

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