Galatasaray şampiyon olursa, Onyekuru'nun bonservisini alacak
Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşüne önemli bir katkı sağlamayı başardı. Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olan Onyekuru'nun bonservisi, şampiyonluğun gelmesi halinde Monaco'dan alınacak.
Galatasaray'da Fatih Terim'in hem yaz hem devre arası transfer döneminde listenin ilk sırasına yazdığı Onyekuru, tecrübeli çalıştırıcının güvenini boşa çıkarmadı. Kadıköy'deki galibiyetin kahramanlarından olan Nijeryalı futbolcu son 3 haftada gösterdiği performansla da takımdaki geleceğini garanti altına aldı.
ŞAMPİYONLUK GELİRSE BONSERVİSİ ALINACAK
Şu anda 45 puanla 3. sırada yer alan G.Saray şampiyonluğa ulaşırsa kiralıklar için ilk olarak Onyekuru'nun transferi sonuçlandırılacak. Geçen sezon Terim'in raporuna karşın kiralanamayan futbolcunun için bu kez erkenden harekete geçilecek. Onyekuru için 15 milyon Euro ödeyen Monaco'ya, Devler Ligi vitrini gösterilerek 1 yıl daha kiralama, oyuncunun değerini katlama fırsatı ön plana çıkarılarak teklif yapılacak.
Hedefe ulaşılamazsa 23. şampiyonluğun yaratacağı gelir faktörü ile futbolcu satışı ve FFP'de artıya geçilmesi halinde Onyekuru'nun bonservisinin alınması gündeme gelecek.
LEMINA BU HAFTA DA YOK
Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Lemina'nın bu hafta G.Birliği karşısında da riske edilmeyeceği öğrenildi.
Haber Videosu: Galatasaray şampiyon olursa, Onyekuru'nun bonservisini alacak
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bizim en büyük hatamız kadromuzda onyekuru ve rodriguez gibi kanatlarının bonservisi elimizde olmamasıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Rodrigues büyük takım topçusu değil kardeş.2 Yayından Kaldır
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fb maçında gs galip gelmesiydi topun ağzında bu adam olurdu o kadar pozisyon mu kaçar .Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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hemen alın şampiyon olmassak bile onyekuru süper bir oyuncu almassan sene sonu rodrigez gibi feneve gider yoksa.Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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Rüzgar Adam ONYEKURUCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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BİZİM MACTA ELLİ TANE GOL KACIRDIYA LAA BES PARA ETMEZ BENIM GÖZÜMDECevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
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bizim gözümüzde de alex 5 para etmezdi :) anladın sen onu4 3 Yayından Kaldır
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Algınız batsın. Yok gs şampiyon olursa, yok gs bilmem ne kadar başarılı olursa. Daha top oynamıyor herifler ne şampiyonluğundan bahsediyosunuz siz ?Cevap Yaz 8 47 Yayından Kaldır
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Sezon başından beri Ersun YALAN''ın her maç öncesi ve sorası ''şampiyon olacağız'' deyip, ''2. kim olur, sıralamalarını yapsınlar'' diye verdiği demeçleri ne yapacağız peki.10 1 Yayından Kaldır
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3-1''in acısı var hala26 2 Yayından Kaldır