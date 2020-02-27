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Galatasaray şampiyon olursa, Onyekuru'nun bonservisini alacak

Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşüne önemli bir katkı sağlamayı başardı. Fatih Terim'in vazgeçilmezlerinden olan Onyekuru'nun bonservisi, şampiyonluğun gelmesi halinde Monaco'dan alınacak.

27.02.2020 08:02 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:18
Galatasaray şampiyon olursa, Onyekuru'nun bonservisini alacak

'da 'in hem yaz hem devre arası transfer döneminde listenin ilk sırasına yazdığı Onyekuru, tecrübeli çalıştırıcının güvenini boşa çıkarmadı. 'deki galibiyetin kahramanlarından olan Nijeryalı futbolcu son 3 haftada gösterdiği performansla da takımdaki geleceğini garanti altına aldı.

ŞAMPİYONLUK GELİRSE BONSERVİSİ ALINACAK

Şu anda 45 puanla 3. sırada yer alan G.Saray şampiyonluğa ulaşırsa kiralıklar için ilk olarak Onyekuru'nun transferi sonuçlandırılacak. Geçen sezon Terim'in raporuna karşın kiralanamayan futbolcunun için bu kez erkenden harekete geçilecek. Onyekuru için 15 milyon Euro ödeyen Monaco'ya, Devler Ligi vitrini gösterilerek 1 yıl daha kiralama, oyuncunun değerini katlama fırsatı ön plana çıkarılarak teklif yapılacak.

Hedefe ulaşılamazsa 23. şampiyonluğun yaratacağı gelir faktörü ile futbolcu satışı ve FFP'de artıya geçilmesi halinde Onyekuru'nun bonservisinin alınması gündeme gelecek.

LEMINA BU HAFTA DA YOK

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Lemina'nın bu hafta G.Birliği karşısında da riske edilmeyeceği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Galatasaray şampiyon olursa, Onyekuru'nun bonservisini alacak
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HABER YORUMLARI (18)

  • BÜYÜK HASAN:
    bizim en büyük hatamız kadromuzda onyekuru ve rodriguez gibi kanatlarının bonservisi elimizde olmaması
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ELLİSEKİZ:
    hemen alın şampiyon olmassak bile onyekuru süper bir oyuncu almassan sene sonu rodrigez gibi feneve gider yoksa.
    Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
  • GERÇEKTARAFTAR:
    Algınız batsın. Yok gs şampiyon olursa, yok gs bilmem ne kadar başarılı olursa. Daha top oynamıyor herifler ne şampiyonluğundan bahsediyosunuz siz ?
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  • GERÇEK:
    Sezon başından beri Ersun YALAN''ın her maç öncesi ve sorası ''şampiyon olacağız'' deyip, ''2. kim olur, sıralamalarını yapsınlar'' diye verdiği demeçleri ne yapacağız peki.
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