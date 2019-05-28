Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler
Süper Ligi şampiyon bitirerek Şampiyonlar Ligine doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray'ı Devler Liginde zorlu rakipler bekliyor.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar böylelikle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmaya hak kazandı.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Liginde ülkemizi bir kez daha Galatasaray temsil edecek. Sezonu ikinci bitirmesi kesinleşen Başakşehir'in 2. ön elemeden katılacağı organizasyonda Sarı-Kırmızılılar, turnuvaya direkt gruplardan başlayacak.
Aslan yayın gelirleriyle beraber kasasına 35 milyon euro geliri koymayı garantiledi.
4. TORBADAN GİRECEK
Galibiyet priminin 2,7 milyon euro olduğu Şampiyonlar Liginde Cim Bom'u elbette zor rakipler bekliyor. Galatasaray Avrupa'da toplanan puanlara göre grupların ayarlandığı Devler Ligi'ne 4. torbadan katılacak.
Birinci torbada olması kesinleşen ekipler şu şekilde;
MANCHESTER CITY
BARCELONA
JUVENTUS
BAYERN MÜNİH
ZENIT
PARIS SAINT GERMAIN
Bu torbaya ayrıca Şampiyonlar Ligini kazanan takım da dahil edilecek. Tottenham-Liverpool finalinde kazanan ilk torbada, kaybeden ikinci torbada yer alacak. İkinci torba da birinci kadar zor gözüküyor.
İkinci torbayı garantileyen takımlar ise şöyle;
REAL MADRID
ATLETICO MADRID
DORTMUND
NAPOLI
SHAKHTAR DONETSK
Üçüncü torbada Benfica, Leverkusen, Valencia ve Ajax, temsilcimizin muhtemel rakipleri olacak. 32 takımın 4 torbada 8 takıma ayrıldığı Devler Liginde kura çekimi 29 Ağustos'ta Monaco'da gerçekleşecek.
Aynı ülke takımları ve aynı torbada yer alan takımlar birbirleriyle bu aşamada eşleşmeyecek. İlk maçlar 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak ve 10-11 Aralık'ta oynanacak gruptaki 6. ve son maçlarla tamamlanacak.
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BU CONCONLAR HEP BÖYLE, MAÇTAN ÖNCE AVRUPALIYIZ YENECEĞİZ DERLER, SIKIŞINCA DA DESTEKLEYİN ÜLKEYİ TEMSİL EDİYORUZ DERLER... ACINMAZ BUNLARA BETER OLSUNLAR...Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Türk. Hakem isterizCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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İMKANI YOK GS KESİNLİKLE KELEPİR Bİ GRUBA DÜŞER HERZAMANKİ GİBİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kolay olsa ne yazar geçen sene toy gruptan çıkamadı porto lokomotif schalke ile baş edemeyen bu sene ne yapacak. bizim türklerin vizyonu bu kadar . ''''şampiyonlar ligine KATILDIM'''' aza kanaaaaat milli takım da aynı kafa da. herkes ayak bastı. zaten bu beleşlikten dolayı uefa ayak bastını uygulayan kurtları 2024 den sonra almayacakCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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ne kuduruyonuz leen kuslar fenerl''lere bakin siz sampionlaar ligine giden takimi kiskaniyor sen once kumede kaldin diye sukret ezikloorCevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
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