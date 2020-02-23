Galatasaray'a şampiyon gibi karşılama
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra yenen Galatasaray, Florya'da şampiyon gibi karşılandı.
Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl aradan sonra yenen Galatasaray, Florya'da şampiyon gibi karşılandı.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti ve takımlarını beklemeye başladı. Sarı-kırmızılı otobüsün görünmesinin ardından adeta bir karnavalı anımsatan görüntüler sergileyen taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara büyük sevinç gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı kafile adeta şampiyon olmuş gibi tesislerin içine giriş yaptı. - İSTANBUL