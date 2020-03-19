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Christian Luyindama, Galatasaray, Spor

Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!

Galatasaray'a 3 İtalyan ekibinin istediği Marcao için 10 milyon euro, İngiltere Premier Lig'den 2 talibi olan Christian Luyindama için ise 15 milyon euroluk teklif geldiği iddia edildi.

19.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:09
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!

Galatasaray ligde şampiyonluk hesapları yaparken kadrosundaki isimlere şimdiden cazip teklifler olduğu ortaya çıktı. Menajerlerin sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalarak özellikle Christian Luyindama ve Marcao için gelen önerileri yöneticilere ilettiği öne sürüldü.

MARCAO'YA 3 TALİP

Luyindama'yı İngiliz kulüplerinden Everton ve West Ham'ın istediği ve 15 milyon euroya kadar çıktığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan habere göre Marcao'yu ise İtalyan kulüplerinden Udinese, Atalanta ve Fiorentina'nın istediği ve 10 milyon euro teklif edildiği gelen bilgiler arasında.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Menajerlerin Marcao ve Luyindama için yaptığı teklife henüz yanıt vermeyen yönetimin gelecek yeni önerilerden sonra karar vermesi bekleniyor.

Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!

Haberin Videosu:

Galatasaray'ın savunma oyuncuları Marcao ve Luyindama'ya 25 milyon euroluk teklif!

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