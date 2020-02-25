: Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinden önce oyuncularına verdiği ödev ortaya çıktı

25.02.2020 07:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:12

Tam 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray'da 90 dakika sonunda en dikkat çeken açıklamalardan birine Fatih Terim imza attı.

"Belki de antrenörlük hayatımda ilk kez futbolcularıma tek tek ev ödevi verdim" diyen tecrübeli teknik adam, 20 yıllık özlemi bu sezon gidermekte ne kadar kararlı olduklarını net olarak ifade etti. Hafta boyunca son derece sakin bir şekilde Fenerbahçe derbisine takımı hazırlayan Fatih Terim sürprizini ise son gün yaptı.

EKSİLERİ-ARTILARI TEK TEK YAZDI

Florya'da yapılan son çalışmanın ardından Fatih Terim, Raffles Otel'deki kampta çalışmaları için oyunculara hem yazılı hem de videolu ödev verdi! Terim, tercümanları ile birlikte tüm futbolcuları için tam 5 dilde anlatımlı ve 2 sayfalık adeta 'zafer reçetesi' yazdı. Her futbolcuya özel olarak hazırlanan listede, Fenerbahçeli oyuncuların zaafları, artıları, eksileri, Terim'in onlardan istedikleri vardı. Fenerbahçe takımının da eksi yönleri tek tek belirtildi.

TERCÜMANLARI İLE 5 DİLDE HAZIRLADI

Fatih Terim'in 'ev ödevi' olarak nitelediği 'zafer reçetesi' Türkçe'nin yanı sıra, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İngilizce olarak her futbolcuya dağıtıldı. Ayrıca Galatasaraylı oyunculara sonuca gitmeleri adına video analiz sistemi ile Fenerbahçeli oyuncuların maç performansları, oyun içindeki artı, eksilerinden hazırlanan özel videoları izlemeleri istendi.

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