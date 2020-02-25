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Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinden önce oyuncularına verdiği ödev ortaya çıktı

Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçtan önce oyuncularına ev ödevi verdiğini açıklamıştı. Terim'in verdiği ödevde, Fenerbahçeli oyuncuların artılarının, eksilerinin ve zaaflarının bulunduğu ve tüm detayların tek tek aktarıldığı ortaya çıktı.

25.02.2020 07:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:12
Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinden önce oyuncularına verdiği ödev ortaya çıktı

Tam 20 yıl sonra 'yi deplasmanda mağlup eden 'da 90 dakika sonunda en dikkat çeken açıklamalardan birine imza attı.

"Belki de antrenörlük hayatımda ilk kez futbolcularıma tek tek ev ödevi verdim" diyen tecrübeli teknik adam, 20 yıllık özlemi bu sezon gidermekte ne kadar kararlı olduklarını net olarak ifade etti. Hafta boyunca son derece sakin bir şekilde Fenerbahçe derbisine takımı hazırlayan Fatih Terim sürprizini ise son gün yaptı.

EKSİLERİ-ARTILARI TEK TEK YAZDI

Florya'da yapılan son çalışmanın ardından Fatih Terim, Raffles Otel'deki kampta çalışmaları için oyunculara hem yazılı hem de videolu ödev verdi! Terim, tercümanları ile birlikte tüm futbolcuları için tam 5 dilde anlatımlı ve 2 sayfalık adeta 'zafer reçetesi' yazdı. Her futbolcuya özel olarak hazırlanan listede, Fenerbahçeli oyuncuların zaafları, artıları, eksileri, Terim'in onlardan istedikleri vardı. Fenerbahçe takımının da eksi yönleri tek tek belirtildi.

TERCÜMANLARI İLE 5 DİLDE HAZIRLADI

Fatih Terim'in 'ev ödevi' olarak nitelediği 'zafer reçetesi' Türkçe'nin yanı sıra, İspanyolca, Portekizce, Fransızca ve İngilizce olarak her futbolcuya dağıtıldı. Ayrıca Galatasaraylı oyunculara sonuca gitmeleri adına analiz sistemi ile Fenerbahçeli oyuncuların maç performansları, oyun içindeki artı, eksilerinden hazırlanan özel videoları izlemeleri istendi.

Kaynak: Hürriyet


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: Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinden önce oyuncularına verdiği ödev ortaya çıktı
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HABER YORUMLARI (3)

  • SPORCU:
    Bu bahsi geçen hazırlıklar bölgesel lig takımlarında bile yapılan hazırlıklar. Çok normal, olmaması abes olurdu.
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  • RVP:
    işte 23 senenin verdiği acıydı geçti gitti. yenmek için bir 23 senede daha bekleyeceksin ne yazıkki,
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