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Galatasaray'a Belhanda piyangosu! 13 milyon euroluk teklif

Kadrosundan oyuncu satarak transfer geliri elde etmek isteyen Galatasaray'da Belhanda piyangosu vurdu. Faslı oyuncuyu, Al Nassr ve Al Ahli'nin istediği ve iki kulübün de 13 milyon euro civarında bir teklif yaptı.

23.08.2019 11:18
Galatasaray'a Belhanda piyangosu! 13 milyon euroluk teklif

Finansal Fair Play Kriterleri konusunda UEFA ile yeni bir sıkıntı yaşamamak için Mbaye Diagne'yi satmaya uğraşan ancak başarılı olamayan Galatasaray'da Younes Belhanda'ya talip çıktı.

2 SUUDİ KULÜBÜNDEN TEKLİF

Transferde eksi bakiyeden kurtulmak ve yeni alınacak oyunculara yer açmak için Diagne'yi göndermek isteyen ancak Senegalli forveti ikna edemeyen sarı kırmızılıların kapısının Faslı yıldız için Al Nassr ve Al Ahli tarafından çalındığı ileri sürüldü. İki Suudi kulübünün Belhanda için 13 milyon euro civarında bir parayı gözden çıkardığı öğrenildi.

Al Nassr ve Al Ahli'nin Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla zaman zaman eleştirilen Belhanda'ya da yıllık 4 ile 5 milyon euro civarında bir rakam önerdiği belirtiliyor. Transfer konusunda son kararı Teknik Direktör Fatih Terim verecek.

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