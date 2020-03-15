Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray, Beşiktaş ile golsüz berabere kalmasıyla birlikte Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Ligde son dönemde başarılı bir grafik çizen ve yenilmeyen Galatasaray, bunu Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Mücadeleden beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Geride kalan karşılaşmada Cimbom 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

CİM-BOM 26 GOL ATARKEN 5 GOL YEDİ

Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etme başarısı gösterirken, Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Kaynak: İHA