G20 Liderler Zirvesi başladı! Dünyanın izlediği zirvede, dikkat çeken anlar

Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimiyle başladı. Zirvenin ilk oturumu 'Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar' temasıyla düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ve ABD Başkanı Donald Trump'la sohbeti dikkat çekti.

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka'da bulunan G20 üyesi ve davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, zirvenin yapılacağı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ne geldi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, aile fotoğrafı çekimi öncesi liderleri, fuar merkezi önünde hazırlanan platformda tek tek karşıladı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yan yana gelirken, Trump'ın diğer yanında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yer aldı.

G-20 zirvelerindeki aile fotoğrafında liderler alfabetik sıraya göre sıralanıyor.

Karşılamanın ardından Abe ve aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bulunduğu konuk heyet başkanları, G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı için hazırlanan platformda, kendilerine ayrılan yerlere geçti.

Çekimin ardından liderler, 'Dijital Ekonomi' temalı özel etkinliğe katıldı.

ALTUN'UN OBJEKTİFİNDEN G20 ZİRVESİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da zirveden fotoğraflar paylaştı. Altun'un paylaştığı karelerde, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la sohbeti dikkat çekti.

PROGRAMDA NELER VAR?

Zirvenin ilk oturumu 'Küresel Ekonomi, Ticaret ve Yatırımlar' temasıyla düzenlenecek.

İlk oturum sonrasında ikili görüşmelerde bulunacak liderler, ardından 'Yenilik' adlı oturuma da katılacaklar. Zirvenin ilk günü kültürel etkinlik ve G20 Liderler Yemeği ile son bulacak.

Zirvenin ikinci ve son günü, 'Kadının Güçlendirilmesi' temasıyla yapılacak özel oturumla başlayacak. Bir saat 15 dakika sürmesi öngörülen oturumdan sonra zirvenin üçüncü oturumu 'Eşitsizlikleri Gidermek - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Dünya Oluşturmak' başlığı altında liderler tarafından değerlendirilecek. İkinci gün öğleden sonra, liderlerin "İklim Değişikliği – Çevre ve Enerji" temalı zirvenin son oturumuna katılması planlanıyor.

Dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği'nden de delegelerin yer aldığı 30 bin kişi katılıyor.

Osaka'da zirveye karşı herhangi bir presto ve liderleri korumak için geniş güvenlik önlemleri alındı. Zirve süresince 32 binden fazla kolluk kuvveti görev yaparken, şehirde zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi çevresi ve ana yollar trafiğe kapatıldı. Toplu taşımayı da etkileyen güvenlik önlemleri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.