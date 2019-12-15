G.Saraylı yıldızın eşi isyan etti! "Bu konuşmayı kesin"
Galatasaray'ın Ankaragücü maçında rakibine yaptığı faul nedeniyle penaltıya neden olsan Marcao taraftarın büyük tepkisini çekmişti. Maçın bitiş düdüğünden itibaren hedefin odağına oturan Marcao'nın eşi de bu tepkilerden nasibini aldı.
15.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:53
Galatasaray'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede penaltı yaptıran Marcao'nun eşi Pan Teixeira'ya taraftarlar tarafından tepki gösterildi.
Sarı-kırmızılıların "evinize dönün" mesajları attığı Marcao'nun eşi Pan Teixeira bunun üzerine; "Bu konuşmayı kesmelisiniz. Hiçbir yere gitmiyoruz, burası bizim evimiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.
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