G.Saraylı yıldızın eşi isyan etti! "Bu konuşmayı kesin"

15.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:53

Galatasaray'ın Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede penaltı yaptıran Marcao'nun eşi Pan Teixeira'ya taraftarlar tarafından tepki gösterildi.

Sarı-kırmızılıların "evinize dönün" mesajları attığı Marcao'nun eşi Pan Teixeira bunun üzerine; "Bu konuşmayı kesmelisiniz. Hiçbir yere gitmiyoruz, burası bizim evimiz." şeklinde bir paylaşım yaptı.