G.Saray ve F.Bahçe'yi geri çeviren Paulinho, hatırı sayılır bir maaşa Al Ahli'ye imza attı
32 yaşındaki Brezilyalı orta saha, Çin ekibi Evergrande'den ayrıldıktan sonra Arap takımı Al Ahli'ye imza attı. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aldığı teklifi reddeden tecrübeli orta sahanın maaşı da bir hayli dolgun olacak. Paulinho bonuslarla birlikte Al Ahli'den 4.5 milyon euro kazanacak.
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Ahli, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Brezilyalı futbolcu Paulinho'yu kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüp, transferi resmi sosyal medya hesabından "Dilekler, bazı kelimelerle gerçekleşir" ifadeli videoyla duyurdu.
İSTEDİĞİNDEN FAZLASINI ALDI
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 4 milyon euroya yakın ücret talep eden Paulinho, yeni takımında bonuslarla birlikte 4.5 milyon eurodan fazla maaş alacak. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Çin kulübü Evergrande'n de hatırı sayılır derecede para kazanmıştı.