G.Saray ve F.Bahçe'yi geri çeviren Paulinho, hatırı sayılır bir maaşa Al Ahli'ye imza attı

32 yaşındaki Brezilyalı orta saha, Çin ekibi Evergrande'den ayrıldıktan sonra Arap takımı Al Ahli'ye imza attı. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aldığı teklifi reddeden tecrübeli orta sahanın maaşı da bir hayli dolgun olacak. Paulinho bonuslarla birlikte Al Ahli'den 4.5 milyon euro kazanacak.