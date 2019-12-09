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G.Saray'ın yıldızı sosyetik güzel ile yakalandı

Galatasaray'ın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, daha önce ismi İtalyan yıldız Balotelli ile anılan sosyetik güzel Seda Parseker ile yakalandı.

09.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:38
G.Saray'ın yıldızı sosyetik güzel ile yakalandı

'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, İstanbul gecelerinde yakalandı.

İtalyanların yıldız futbolcusu 'nin radarına girip Instagram'da takibe aldığı sosyetik güzel Seda Parseker, bu kez Nzonzi ile görüntülendi.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Nzonzi ile Seda Parseker, Galatasaray- Alanyaspor maçı sonrası birlikte Zuma isimli restorana gitti. Nzonzi ile Seda Parseker, çıkışta görüntülenince büyük panik yaşadı.

Fransız futbolcu, görüntünün silinmesi için rica etti ama başarılı olamayınca morali bozuldu.

(Sabah)


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: G.Saray'ın yıldızı sosyetik güzel ile yakalandı
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