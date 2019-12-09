: G.Saray'ın yıldızı sosyetik güzel ile yakalandı

09.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:38

Galatasaray'ın Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, İstanbul gecelerinde yakalandı.

İtalyanların yıldız futbolcusu Mario Balotelli'nin radarına girip Instagram'da takibe aldığı sosyetik güzel Seda Parseker, bu kez Nzonzi ile görüntülendi.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Nzonzi ile Seda Parseker, Galatasaray- Alanyaspor maçı sonrası birlikte Zuma isimli restorana gitti. Nzonzi ile Seda Parseker, çıkışta görüntülenince büyük panik yaşadı.

Fransız futbolcu, görüntünün silinmesi için rica etti ama başarılı olamayınca morali bozuldu.

(Sabah)

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