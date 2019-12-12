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G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu

Galatasaray'ın PSG maçı sonrası Şampiyonlar Ligi macerası sona ererken, sarı-kırmızılılar 23.9 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum kaldı.

12.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:14

120 milyon Euro kadro değeri olan , dün akşamki maçta 1 milyar Euro'luk PSG'ye karşı mücadele etti. Cimbom'un sahaya çıkardığı futbolcuların toplam değeri 73 milyon, Fransız ekibinin ise 649 milyon Euro'ydu. Sadece PSG'nin hücum üçlüsü Mbappe, Neymar ve Icardi'nin piyasa değeri 430 milyon Euro civarında.

23.9 MİLYON EURO HAVAYA UÇTU

Şampiyonlar Ligi gruplarında 15 milyon Euro ayak bastı parası alan Galatasaray, grupta tüm maçlarını kazansaydı toplamda 16.2 milyon Euro gelir elde edecekti. Ancak 2 beraberlikle kasasına sadece 1.8 milyon Euro koyabildi. Gruptan çıkması halinde 9.5 milyon Euro daha almaya hak kazanacak olan Cimbom'un toplam kaybı 23.9 milyon Euro oldu.

(Sabah)


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: G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu
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HABER YORUMLARI (9)

  • ZAZACAN:
    Siz futbolu para puldan görüyorsunuz oysa geçen yıl kümeden gelen takım g. sarayı mağlup edip küme kaldı psg nin durumu dalga geçilecek bir kare
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • BELHANDA:
    neyse ki biz gidiyoruz da kaybediyoruz 10 senedir şike ile şampyon olmaya çalışan atkımlar bile ayak bastı parasına muhtaç
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  • BELHANDANIN HOCASI:
    Türkçe yazma konusundaki başarısızlığın beynine de tecelli etmiş. Allah kurtarsın.
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  • DARKNEES BLACK:
    Galatasaray için üzüldük mü hayır ! Birisi Fransızların Fransa liginde mücadele eden takımı PSG diğeri Fransızların Türkiye de olan takımı GS neticede iki Fransız takımının karşılaşması oldu Zavallı GS fark yiyerek Avrupa ya veda etti .
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  • HABİP:
    BİR FENERLİ OLARAK BU YORUMU YERSİZ GÖRÜYORUM AMAÇ PARA DEĞİL ÜLKE PUANINA KATKI SAĞLAMAK
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  • BASKETÇİ:
    KAYIP DEĞİL. SONUÇTA ELDEN ÇIKIP GİTMEDİ BU PARA. BAŞARI OLSA GELECEKTİ AMA BAŞARI YOK. BUNUN SEBEBİ DE KADRO MÜHENDİSLİĞİ HATASI. SEN ELDEKİ HIZLI OLAN YIRTICI OLAN OYUNCULARI GÖNDER (ONYEKURU VE NDİAYE) YERİNE YAVAŞ OLAN BABELİ AL 3 TANE 6 NUMARA OYUNCU İLE OYNA DELİP GİDEN KİMSE YOK BÖYLE OLMAZ O İŞ.
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