G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu
Galatasaray'ın PSG maçı sonrası Şampiyonlar Ligi macerası sona ererken, sarı-kırmızılılar 23.9 milyon Euro'luk bir gelirden mahrum kaldı.
120 milyon Euro kadro değeri olan Galatasaray, dün akşamki maçta 1 milyar Euro'luk PSG'ye karşı mücadele etti. Cimbom'un sahaya çıkardığı futbolcuların toplam değeri 73 milyon, Fransız ekibinin ise 649 milyon Euro'ydu. Sadece PSG'nin hücum üçlüsü Mbappe, Neymar ve Icardi'nin piyasa değeri 430 milyon Euro civarında.
23.9 MİLYON EURO HAVAYA UÇTU
Şampiyonlar Ligi gruplarında 15 milyon Euro ayak bastı parası alan Galatasaray, grupta tüm maçlarını kazansaydı toplamda 16.2 milyon Euro gelir elde edecekti. Ancak 2 beraberlikle kasasına sadece 1.8 milyon Euro koyabildi. Gruptan çıkması halinde 9.5 milyon Euro daha almaya hak kazanacak olan Cimbom'un toplam kaybı 23.9 milyon Euro oldu.
(Sabah)
Haber Videosu: G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu
-
07. 08. 2019 f. t benim bir hayalim var 12. 12. 2019 ocağa kadar sabredin :D :DCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Siz futbolu para puldan görüyorsunuz oysa geçen yıl kümeden gelen takım g. sarayı mağlup edip küme kaldı psg nin durumu dalga geçilecek bir kareCevap Yaz Yayından Kaldır
-
neyse ki biz gidiyoruz da kaybediyoruz 10 senedir şike ile şampyon olmaya çalışan atkımlar bile ayak bastı parasına muhtaçCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
Türkçe yazma konusundaki başarısızlığın beynine de tecelli etmiş. Allah kurtarsın.2 Yayından Kaldır
-
ülke puanını kaç milyon € ya yükseltiriz ?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Haksız alınan şampiyonluğun acısını böyle çıkarırlar beter olun FransızlarCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
-
Galatasaray için üzüldük mü hayır ! Birisi Fransızların Fransa liginde mücadele eden takımı PSG diğeri Fransızların Türkiye de olan takımı GS neticede iki Fransız takımının karşılaşması oldu Zavallı GS fark yiyerek Avrupa ya veda etti .Cevap Yaz 12 9 Yayından Kaldır
-
BİR FENERLİ OLARAK BU YORUMU YERSİZ GÖRÜYORUM AMAÇ PARA DEĞİL ÜLKE PUANINA KATKI SAĞLAMAKYayından Kaldır
-
KAYIP DEĞİL. SONUÇTA ELDEN ÇIKIP GİTMEDİ BU PARA. BAŞARI OLSA GELECEKTİ AMA BAŞARI YOK. BUNUN SEBEBİ DE KADRO MÜHENDİSLİĞİ HATASI. SEN ELDEKİ HIZLI OLAN YIRTICI OLAN OYUNCULARI GÖNDER (ONYEKURU VE NDİAYE) YERİNE YAVAŞ OLAN BABELİ AL 3 TANE 6 NUMARA OYUNCU İLE OYNA DELİP GİDEN KİMSE YOK BÖYLE OLMAZ O İŞ.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır