G.Saray'ın PSG maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın, PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kamp kadrosu belli oldu. Şener Özbayraklı, Mario Lemina ve Radamel Falcao kadroda yer alırken, sakatlıkları devam eden Yunus Akgün, Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel Fransa'ya götürülmedi.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında PSG ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Fransa kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Radamel Falcao, Marino Lemina ve Şener Özbayraklı kamp kadrosunda yer alırken, sakatlıkları devam eden Yunus Akgün, Sofiane Feghouli, Adem Büyük ve Ryan Babel Fransa'ya götürülmedi.
Galatasaray'ın PSG kadrosunda şu isimler yer aldı;
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
Haber Videosu: G.Saray'ın PSG maçı kamp kadrosu belli oldu
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GARANTİ MAÇ YEDEKLERLE ÇIKSINLAR. MESELA FALKAYO YU OYNATMAYA GEREK YOK :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hiç umudum yok avrupa ligine gidemez, ben bunu brugge maçı öncesinde de söyledim ama sorun şu, takım bu hale nasıl geldi ve nasıl düzelemiyor?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kötü günleri geride bıraktık şimdi daha kötü günlere geldik 3 den fazla yemeyelim yeter 4 e bile razıyımCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır