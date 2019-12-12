: G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay

12.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:26

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçında PSG'ye deplasmanda 5-0 mağlup oldu. PSG maçı öncesi Galatasaray kulübü, uyarıda bulunmuştu. Sarı-kırmızılıların korktuğu başına geldi.

Paris Saint-Germain mücadelesi için stada gelen sarı-kırmızılılar bu uyarılara kulak asmadı.

AĞIR SONUÇLARI OLABİLİR

Gerek maç öncesinde gerekse karşılaşma oynanırken tribünlerde meşale yakan G.Saray tribünleri, UEFA'nın bu konudaki katı tutumunu es geçti.

Sarı-kırmızılı kulübe daha önce bu konuda UEFA tarafından ceza verilmiş ve tekrarlanması durumunda ağır sonuçları olabileceği belirtilmişti.

Bu nedenle G.Saray'ın başının belaya girebileceği dile getirildi.

FATİH TERİM'E AİLE DESTEĞİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ailesi de Paris deplasmanında tribündeki yerlerini aldı.

Terim'in eşi Fulya Terim ile beraber kızları Merve ile Buse de PSG maçını izlediler.

(Skorer)

Haber Videosu