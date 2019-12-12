G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA ile kriz yaşayabilir. PSG maçı öncesi yaşanan olaylar ve maç esnasında taraftarların meşale yakması, G.Saray'ın başını UEFA ile derde sokabileceği iddia edildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçında PSG'ye deplasmanda 5-0 mağlup oldu. PSG maçı öncesi Galatasaray kulübü, uyarıda bulunmuştu. Sarı-kırmızılıların korktuğu başına geldi.
Paris Saint-Germain mücadelesi için stada gelen sarı-kırmızılılar bu uyarılara kulak asmadı.
AĞIR SONUÇLARI OLABİLİR
Gerek maç öncesinde gerekse karşılaşma oynanırken tribünlerde meşale yakan G.Saray tribünleri, UEFA'nın bu konudaki katı tutumunu es geçti.
Sarı-kırmızılı kulübe daha önce bu konuda UEFA tarafından ceza verilmiş ve tekrarlanması durumunda ağır sonuçları olabileceği belirtilmişti.
Bu nedenle G.Saray'ın başının belaya girebileceği dile getirildi.
FATİH TERİM'E AİLE DESTEĞİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ailesi de Paris deplasmanında tribündeki yerlerini aldı.
Terim'in eşi Fulya Terim ile beraber kızları Merve ile Buse de PSG maçını izlediler.
(Skorer)
Haber Videosu: G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay
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Biz sahada kaybedebiliriz ama sokakta kavga çıkarmakta, bağırmakta, küfür etmekte, meşale yakmakta, tezahürat değil gürültü yapmakta kazanırız.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Ş. Liginden men edilir inşallah rezil olmayız daha lütfen uefaaaaCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Ne desteği paris e gezmeye gelmişlerdir. eminim kiCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır