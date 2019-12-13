G.Saray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den rahatsızlar
Galatasaray'da yabancı futbolcular krizi yaşanıyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in, basın toplantılarında oyunculara yönelik yaptığı eleştiriler, yabancı futbolcularda huzursuzluk yarattı. Bu yüzden hepsinin morallerinin bozulduğu konuşuluyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa arenasındaki macerasını 5-0'lık Paris Saint-Germain mağlubiyetiyle noktalayan Galatasaray'da gözler artık Süper Lig'e ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Avrupa kulvarında bu sene oldukça başarısız bir tablo ortaya koyan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak bir nebze de olsa taraftarına Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığını unutturmayı hedefliyor.
TÜRKİYE KUPASI DA TEHLİKEDE
Geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası'nı müzesine götürme başarısı gösteren Galatasaray'da bu sezonki kupa macerası da kötü başladı. Sarı-Kırmızılılar, kupada 5'inci tur maçında sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Galatasaray'ın rakibi ile 17 Aralık Salı günü oynayacağı rövanş karşılaşmasında turu geçebilmesi için gol yemeden en az 3 gol atması gerekiyor. Aksi halde kupa defteri de kapanacak.
YİNE OCAK AYINI İŞARET ETTİ
Bu sezon alınan kötü sonuçlar ve sahada oynanan kötü futbol sonrası basın toplantılarında sıkça devre arasında bir transfer operasyonu yapılacağına dikkat çeken Terim'in bu yaklaşımının özellikle takımda yer alan yabancı futbolcular üzerinde olumsuz bir etki bıraktığı belirtiliyor. Tecrübeli teknik adamın basın toplantılarında oyuncularına yönelik yaptığı eleştirilerin de yabancı futbolcuları rahatsız ettiği ve oyuncuların morallerinin bozulduğu kaydedildi.
(Akşam)
Haber Videosu: G.Saray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den rahatsızlar
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Gönderin gitsin artısından çok eksisi varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fatih terime söze gerek yok türkiyedeki kulüplerin hepsinin durumu ortada. hepsi borç batağında fatih terim ne yapsın elindeki malzeme bu şuan türkiyede en fazla kupa kaldıran bir hoca. hemen unutuyoruz, yabancı futbolcunun tabii işine gelmiyor fatih terimCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bu haberin doğruluğu nedir acaba ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Fatih TERİM kadar başınıza taş düşsün. Gazetecilik değil provokatörlük yapıyorsunuz. Hangi yabancı futbolcu rahatsızmış. Hepsinin keyfi yerinde iyi de oynasa kötüde oynasa paralarını alıyorlar şıkır şıkır. Hoca son basın toplantısında hata varsa benim dedi. İşinizi adam gibi yapın.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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imparatorun olduğu yerde kımse kazan falan kaynatamaz boşa uğraşmayın ikinci 20. hafta gs liderCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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bu adamı türkiye''de teknik adam yapmayın yeter artık bıktıkCevap Yaz 11 15 Yayından Kaldır
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ÇOK ANLIYORSAN GEL KENDİN YAP DİYCEM AMA . SENİ O KAPINDAN BİLE SOKMAZLAR. . . .2 Yayından Kaldır
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FATİH HOCAM İSTİFA DA Bİ HİZMETTİR. ACABA GÖREVİNİZİ TAMAMLADIĞINIZI DÜŞÜNMÜYOR MUSUNUZ DAHA.Cevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
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Yabancıların bi tarafını bu kaldırısanız olacağı bu. Çer çöp adamlara bu kadar para verirsen adam kendini değerli sanır. Falcao ve Emre mor transferinden önce burada yorum yapmıştım. Beni bilgisiz olarak suçlamıştınız. Alın şimdi tepe tepe oynayın. Bitirdiniz gs yi be. . Yazıklar olsun.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır