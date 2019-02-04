Galatasaray'da Sakatlığını Atlatan Emre Akbaba Takımla Çalışmalara Başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında çarşamba günü karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığını atlatan Emre Akbaba da idmanda yer aldı.

Galatasaray'da kupa mesaisi başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanan son lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

NAGATOMO DA ASYA KUPASINDAN DÖNDÜ

Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldı. Çalışmalar, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. İdmanda sakatlığını atlatan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı ile Asya Kupasında mücadele eden Yuto Nagatomo takımla çalıştı. Öte yandan sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Mariano'nun da tedavisine başlandığı açıklandı.

Kaynak: İHA
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