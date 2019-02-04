Galatasaray'da Sakatlığını Atlatan Emre Akbaba Takımla Çalışmalara Başladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında çarşamba günü karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığını atlatan Emre Akbaba da idmanda yer aldı.
Galatasaray'da kupa mesaisi başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanan son lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
NAGATOMO DA ASYA KUPASINDAN DÖNDÜ
Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldı. Çalışmalar, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. İdmanda sakatlığını atlatan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı ile Asya Kupasında mücadele eden Yuto Nagatomo takımla çalıştı. Öte yandan sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Mariano'nun da tedavisine başlandığı açıklandı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
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TARIK ÇAMDAL VAKASICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HEYECANLA BEKLİYORUZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şapkacı seni tinercilerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir tomar para verdik akbabaya , bi isimize yaramadiCevap Yaz 10 Yayından Kaldır