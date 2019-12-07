G.Saray-Alanyaspor maçında 11'ler belli oldu
Haberler » Sportradar » G.Saray-Alanyaspor maçında 11'ler belli oldu - Haberler

G.Saray-Alanyaspor maçında 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray'da Radamel Falcao, 67 gün sonra maç kadrosunda yer alıyor. Bu mücadelenin sahaya çıkacak 11'leri belli oldu.

07.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:11
G.Saray-Alanyaspor maçında 11'ler belli oldu

Ligde 2 maçtır kazanamayan ve son olarak Ziraat 'nda Tuzlaspor'a evinde mağlup olan , 14. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, Alanyaspor maçında mutlak 3 puan hedefliyor. Aytemiz Alanyaspor ise üst üste 2. galibiyetini alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, 67 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Saat 20:00'da başlayacak olan mücadelede sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Nzonzi, Ömer Bayram, Belhanda, Adem Büyük

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler