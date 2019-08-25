Futbolu bırakan Wesley Sneijder'in son hali şaşırttı!

25.08.2019 15:47

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı efsane oyuncu Wesley Sneijder, geçtiğimiz günlerde futbolu bıraktığını açıklamıştı. Hollanda basınına konuşan Sneijder, "Oyunculara rehberlik etmek istiyorum" diyerek oyuncu menajeri olacağının sinyalini vermişti.

Futbolu bırakan Sneijder, gösteri maçında John Heitinga ve eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ın da aralarında olduğu isimlerle futbol oynadı. Yıldız oyuncunun son hali ise futbolseverleri şaşırttı.

İşte o fotoğraflar: