Futbolseverlere müjde! Maç özetleri artık TRT'den yayınlanacak

03.10.2019 19:47

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Süper Lig ve TFF 1. Lig özetlerinin TRT Spor ekranlarında yayınlanacağını açıkladı.

Eren Twitter'dan, "Türkiye'nin spor ekranı TRTSpor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRTRadyo 1'de futbolseverlerle buluşuyor. Hayırlı uğurlu olsun" paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım: