Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupasında yarın oynanacak 2 karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:

18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor: Volkan Bayarslan

19.45 Boluspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa

Kaynak: AA
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YORUMLAR (3)

  • HALİL UMUT MELER TETİKÇİDİR:
    TETİKÇİ HALİL UMUT MELER BAKALIM CEZA ALACAKMI BUNUN TAKİPÇİSİ OL TRABZONSPOR BAŞKANI. BU TETİKÇİ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KASITLI OLARAK TRABZONU YAKMIŞTIR.
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  • KAMİL:
    Gayseriya ne olmuş öle . İstiklal Mobilya Gayseri. Yakında Kelebek Mobilyada çıkar
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    MUSTAFA TOKTAŞ: krız var.sponsor gerekli.KAYSERİNİN sponsoru istikbal mobilya helal olsun.milliyetçi adamlar.
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