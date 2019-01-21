Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu

TETİKÇİ HALİL UMUT MELER BAKALIM CEZA ALACAKMI BUNUN TAKİPÇİSİ OL TRABZONSPOR BAŞKANI. BU TETİKÇİ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KASITLI OLARAK TRABZONU YAKMIŞTIR.
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:
18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.45 Boluspor-Galatasaray: Suat Arslanboğa