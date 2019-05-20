Küme Düşme Hattı Kızıştı! İşte Puan Durumu
Süper Ligde 33. hafta BB Erzurumspor-Fenerbahçe ve Ankaragücü-Sivasspor mücadeleleriyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, yapılan iki karşılaşmayla sona erdi. Konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı ligde, haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, MKE Ankaragücü de sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.
TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ
Haftanın bir diğer önemli maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek siyah-beyazlı ekibin bulunduğu üçüncü sıra için şansını son haftaya taşıdı. Ligde Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan ve düşme hattını ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona erdi. Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden iki takımdan Antalyaspor ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.
Sonuçlar
Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1
Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 2-1
Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
Bursaspor-Göztepe: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-1
Süper Ligde 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
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34. VE SON HAFTA DÜŞME HATTI AÇISINDAN ÇOK ÇEKİŞMELİ MAÇLAR OLACAK.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Keşke Erzurum kalsa ama çok zor, taraftar olarakta bursa ve göztepe sayılı taraftarlardandır fakat bursa 2 senedir debelleşiyor yani kendine gelmesi için bir ders lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Göztepe ve Bursa seyircileriyle bu lige renk katıyordu, neredeyse seyircisi olmayan gençlerbirliği lige tekrar çıkarken göztepe veya bursaspordan birinin düşecek olması bir futbolsever olarak çok üzücü bir durum, (Birde bu hafta göztepe ankaragücü maçı var Göztepe galip gelirse Bursaspor taraftarı kardeşleri A. gücü ne de gider yapacaklarmı yıllardır beşiktaşa yaptıkları gibi)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Galatasarayın hakkıyla şampiyon olduğuna bu ülkede inananlar var mıdır ki bu çağdaCevap Yaz 9 8 Yayından KaldırRECO: Geçen senenin aynısı oldu noldu yimedimiTüm 35 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır