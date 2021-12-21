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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Stat: AntalyaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik ÖzkoçFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Fredy, Güray Vural, Ghacha, Doğukan Sinik, MukairuKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Evren Eren...

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Fredy, Güray Vural, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Evren Eren Elmalı, Travnik, Doğucan Haspolat, Eysseric, Hajradinovic, Jörgensen, Umut Bozok

Gol: Dk. 38 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 41 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Travnik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

24. dakikada Umut Bozok'un ceza alanında kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

30. dakikada Andrea Poli'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo, kafa vuruşuyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz ekibi 1-0 üstün bitirdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Turkcell Süper Kupa maçı, Katar'da oynanacak

Turkcell Süper Kupa maçı, Katar'da oynanacak

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Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 5 Ocak 2022'de Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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