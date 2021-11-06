Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet ÇavuşFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 90+2 Milosevic), Kudriashov, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Güray Vural (Dk. 90+3 Ersin Zehir), Fredy, Ufuk Akyol, Amilton (Dk. 70 Ghacha), Mukairu (Dk.
Stat: Antalya
Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet Çavuş
Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 90+2 Milosevic), Kudriashov, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Güray Vural (Dk. 90+3 Ersin Zehir), Fredy, Ufuk Akyol, Amilton (Dk. 70 Ghacha), Mukairu (Dk. 70 Gökdeniz)
Altay: Lis, Aka (Dk. 60 Thaciano), Kappel (Dk. 75 Björkander), Bamba, Poko, Pinares (Dk. 88 Rayan), Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 60 Kazımcan Karataş), Erhan Çelenk (Dk. 60 Paixao), Cebrail Karayel
Goller: Dk. 49 Mukairu (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Thiam, Dk. 82 Thaciano, Dk. 90+3 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 86 Fredy (Antalyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor kendi sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti.
49. dakikada ev sahibi Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mukairu'nun defans oyuncularını geçerek sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
57. dakika Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içine ara pasına hareketlenen Amilton'un şutunda kaleci Lis gole izin vermedi. Dönün topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın şutunda defans oyuncusuna çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
66. dakikada gelişen Altay atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bamba, topu ceza sahası yayındaki Pinares'e çıkardı. Pinares'in sert şutunda kaleci Boffin iki hamlede topun sahibi oldu.
86. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın yerde kazanılan serbest vuruşta Pinares, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Boffin topu son anda çeldi.
87. dakikada gelişen Antalyaspor kontra atağında Ghacha kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Ghacha'nın şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.
Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.