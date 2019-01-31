Süper Ligde 20. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
Spor Toto Süper Ligde 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Göztepe: Suat Arslanboğa
2 Şubat Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Mete Kalkavan
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy
3 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
4 Şubat Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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