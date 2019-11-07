Futbol ekonomisinde kripto para kullanımı yaygınlaşıyor

07.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:20

Futbol hiç şüphesiz dünyadaki en popüler spor olarak hayatımızda önemli bir yer tutuyor. FIFA'nın verilerine göre Rusya'da düzenlenen 2018 dünya kupasını 3.5 milyardan fazla kişi izledi. Bu rakam dünya nüfusunun yarıdan fazlasının bu organizasyonun en azından bir kısmını izlediğini gösteriyor. Futbolun bu potansiyeli devasa bir ekonomiyi de beraberinde getiriyor. Yalnızca Avrupa Futbol piyasasının değeri geçen yıl rekor kırarak 25 milyar euroyu geçti. Bu rakamlar futbol kulüplerine yapılan yatırımların ve ulaşılan taraftar kitlelerinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle kurulan Bitay Teknoloji'nin CEO'su Niyazi Yılmaz ile yaptığımız söyleşide, "Ülkemizde ve dünyada spor kulüplerinin Taraftar Tokenlerinin çıkıyor olması bugün taraftarlara söz hakkı verirken yarın bilet ve kombine alımlarında hatta taraftar mağazalarındaki alışverişlerde ödeme seçeneği olarak da neden kullanılmasın. Hatta taraftarların ilerleyen dönemlerde takımlarına, takımların tokenleri ile destek olması bile mümkün olabilecektir. Yeni neslin ödeme seçeneklerinden olan Bitcoin gibi kripto paralar, finansal sistem ile girdikleri etkileşimle modern koşullardaki verimliliği de arttıracağını düşünüyoruz." dedi.

Niyazi Yılmaz sözlerine, "Dünyaya baktığımızda Bitcoin ve kripto para ile ödeme alan firmaların da tıpkı kullanıcılar gibi hızla yayılmaya başladığını görüyoruz. Bitay Teknoloji olarak, global gelişmeleri yakından takip ediyor ve Türkiye'deki teknolojik alt yapının da ilerlemesi için çalışıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi Tekno Park'ında yüzde 100 yerli olarak ürettiğimiz Ar-Ge Projesi olan uygulamamızla ve Global pazardaki yaptığımız çözüm ortaklıklarımız ile kullanıcılarımıza hem hacim hem de Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi çok tercih edilen kripto paraların dışında sunduğumuz çeşitlilikle de en fazla kripto para sunan firma olmanın yanı sıra ilerde bu birimlerle de ödeme imkanı da sunacağız." şeklinde devam etti.

AVRUPALI KULÜPLER KENDİ DİJİTAL VARLIKLARINI ÜRETİYOR

Tüm dünyada taraftarlar, kulüplerini desteklemek ve kendilerine de hatıra kalması için imzalı forma ve spor ekipmanlardan, koleksiyon ürünlerine kadar gönül verdikleri takımların ürünlerinin hemen hepsine büyük ilgi gösteriyorlar. Ancak çok yakında, teknolojik yeniliklerin de etkisiyle taraftarların kulüpleri ile olan etkileşimleri başka bir boyuta ulaşacak gibi görünüyor. Bitcoin ile hayatımıza giren ve aslında Bitcoin gibi kripto paralara güç veren blok zincir teknolojisi, spor kulüplerindeki yönetim anlayışını da değiştirebilir. Bu teknoloji ile aralarında Juventus, Roma, West Ham, Paris Saint Germaine ve Atletico Madrid'in de olduğu Avrupa'nın en büyük kulüpleri taraftarlarıyla daha interaktif etkileşimde bulunmak için çalışmalara başladılar bile.

Bunun için kulüpler öncelikle token adı verilen kendi dijital varlıklarını üretiyor.

Taraftarlar ise bu tokenları kullanarak kulüpleri için alınan tüm kararlarda oy verebilir ve kulüp yönetimine seslerini daha rahat duyurabilirler. Yapılacak oylamalar kulüp yönetiminin önerisiyle bağlayıcı veya tavsiye niteliğinde olabiliyor. Örneğin, kulüp bir teknik direktör veya futbolcu ile anlaşma sağlamayı düşünüyorsa bu konuyu taraftarın oyuna sunabilir. Eğer bağlayıcı şekilde oylama yapılırsa, taraftarın kararı ne ise kulüp onu uygulamak zorunda oluyor. Ancak tavsiye niteliğinde bir oylama yapılırsa bu defa taraftar yönetime sadece tavsiyede bulunabiliyor ve son söz yine kulüp yönetiminde oluyor.

Tüm bu süreç ise son derece güvenli bir şekilde yürütülüyor. Yapılan bütün işlemler blok zincir teknolojisi alt yapısında olduğu için değiştirilemez ve silinemez bir şekilde kayıt altına alınıyor. Ayrıca, kulüpler daha fazla token satın alan taraftarlarına da özel etkinlikler düzenleme veya özel taraftar ürünleri hediye etme opsiyonuna da sahipler. Bu şekilde taraftarlar hem ayrıcalıklı hizmetlere ulaşabiliyorken, kulüpler de taraftarlarının maddi desteğine daha kolay ulaşıp, finansal açıdan daha güçlü olabilecekler.

BENFİCA, BİTCOİN İLE BİLET SATACAK

Blok Zincir teknolojisinin sağladığı bu yenilik, futbol dünyasında dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde taraftarlar kulüplerinin alacağı kararlarda ve başarılarında çok daha fazla pay sahibi olabilecekler. Diğer taraftan Portekizli Benfica kulübü birkaç ay önce bilet ve ürün satışlarında Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini duyurdu. Böylece Benfica kripto para ile bilet satışına başlayan ilk büyük Avrupa kulübü oldu.

TÜRK TAKIMLARI DA BU YENİLİKLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Tüm bu yenilikler Türkiye'de de çok yakından takip ediliyor. Galatasaray geçtiğimiz günlerde blok zinciri teknolojisine dayalı kripto varlık çıkarılması için anlaşma imzalarken, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri de bu yenilikleri yakından takip ediyor. Bu gelişmelere bakıldığında teknolojik yeniliklere uyum açısından Galatasaray'ın öncü konumunda yer aldığı açıkça görülüyor.

TÜRKİYE'DE HER 5 KİŞİDEN BİRİ KRİPTO PARA KULLANIYOR

Türkiye, blokzincir teknolojisinin en yaygın kullanım alanlarından olan Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi kripto paralara da en fazla ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Hatta Alman araştırma şirketi Statista tarafından yapılan bir çalışmada Türkiye'deki her beş kişiden birisinin kripto para kullandığı veya satın aldığı sonucuna ulaşmıştır. Bu oran Türkiye'nin araştırmaya katılan diğer 17 ülkenin üzerinde yer aldığını da ortaya koymuştur.

Türkiye'nin bu teknolojiye gösterdiği ilgi ile sadece Bitcoin, Ethereum, Ripple gibi önde gelen kripto paralara yatırım yapmanın dışında bu teknolojinin sunduğu imkanları daha iyi anlamak yönünde olmalıdır. Yakın gelecekte ülkemizin de arasında olduğu devletlerin kripto para çıkardığına şahit olacağız.