Furkan Korkmaz NBA'de kariyer rekoru kırdı

05.11.2019 12:53

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk olduğu Phoenix Suns'a 114-109 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Sezona ilk 5 maçını alarak başlayan Philadelphia 76ers, deplasmanda Phoenix Suns'a 114-109 kaybetti ve ligin tek namağlup takımı unvanını kaybetti.

Sezonun 5. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükselen Suns'ta Devin Booker 40 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle galibiyette başrolü oynarken, NBA tarihinde 6 bin sayı barajına ulaşmayı başaran en genç sekizinci oyuncu oldu. Ricky Rubio 21 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Aron Baynes 15 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle skora destek verdi.

Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya gerileyen Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, ilk 5'te başladığı mücadeleyi 20 sayıyla tamamlayarak kariyer rekoru kırdı. Milli oyuncu, mücadelede ayrıca 5 ribaunt ve 2 asist üretti. Al Horford 32 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, Tobias Harris ise 24 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

JAMES HARDEN'DAN TAM 44 SAYI

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın üstün performansının yardımıyla konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı 107-100 mağlup etti.

Sezonun 4. galibiyetini elde eden Rockets'ta Harden 44 sayı, 10 ribaunt ve 6 asist, Eric Gordon 16 sayı, Clint Capela 10 sayı ve 13 ribaunt ile galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 5. kez kaybeden tek galibiyetli Grizzlies'ta Ja Morant 23 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Dilon Brooks 17 sayı ve 9 ribaunt, Jonas Valanciunas ise 10'ar sayı ve ribauntla oynadı.

MILWAUKEE BUCKS ZORLANMADI

Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks ise konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 134-106 mağlup ederek sezonun 5. galibiyetine uzandı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 15 ribaunt ve 6 asist, Khris Middleton 26 sayı, Eric Bledsoe 22 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Donte DiVincenzo 17 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Oyuna sonradan girerek yaklaşık 16 dakika sahada kalan İlyasova ise 5 sayı, 4 ribaunt, birer top çalma ve blokla maçı tamamladı.

Bu sezon ikinci kez kaybeden Timberwolves'ta Andrew Wiggins 25 sayıyla takımının en skoreri oldu. Robert Covington da 15 sayı kaydetti.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

Kaynak: AA