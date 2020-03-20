Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta corona vürüsü tespiti!
Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
20.03.2020 02:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:24
Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Oyuncular, antrenörler, destek personelleri de dahil olmak üzere yapılan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif sonuç çıkmıştır. Kişiler bireysel karantinaya alınmış durumda ve talimatlara uymaya devam etmekteyiz"
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Kaynak: Hürriyet