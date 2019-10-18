Funda Aksu, Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajları ifşa etti

18.10.2019 10:13

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Nisan'da başlayan aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, çapkınlık yaparken yakalandı. Pamuk'la geçen hafta ailelerini tanıştırıp düğün tarihini kararlaştıran futbolcu, önceki gün Funda Aksu'ya attığı mesajlar yüzünden ifşa oldu.

"BU DA ARDINDAN GELEN GOL"

Pamuk ile 2020 yaz başında evlenmeyi planlayan 27 yaşındaki futbolcunun model Funda Aksu'ya Instagram'da attığı mesajlar ortaya çıktı. Aksu, art arda mesaj atan futbolcunun önceki gün "Cevap verecek misin?" diye yazdığı mesajı "Bu da ardından gelen gol" notuyla paylaştı. Pamuk'a sosyal medyada ihanet eden Özyakup'un ne yapacağı ise merakla bekleniyor.