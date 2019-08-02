Frey transferi bitiyor! İşte yeni takımı
Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye gönderen ve forvet hattına takviye yapmak isteyen Çaykur Rizespor, sarı lacivertli ekipte forma şansı bulamayan Frey için düğmeye bastı.
Çaykur Rizespor transferde yeniden atağa kalktı. Geçen sezonun ikinci yarısındaki etkili performansı sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinde 1 numaralı gündem forvet.
Fanatik'te yer alan habere göre; Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye sattıktan sonra sadece El Kabir'i alan Yeşil-Mavililer, buraya 1-2 takviye daha gerçekleştirmek amacında. Bu doğrultuda Michael Frey'in transferinde geri sayıma geçildi.
Fenerbahçe'de gözden düşen ve hazırlık maçlarında dahi şans bulmakta zorlanan İsviçreli forvet, kiralanacak.
YORUMLAR (3)
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Katılıyorum arkadaşım, Slimani ye verilen şansın yarısı verilse faklı olurdu, birde sakatlanınca iyice gözden dğştü. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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şu adama bi şans verin gerçekden yüregi ile oynuyor ve yetenekli! kötü sezonun faturası frey ödememeli! 4-4-2 de muriç ile harika olurlarCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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helal kardeş şu yorumu yapabilecek nadir insanlardansın. aynı kanıdayım adamda fizik var ayağına hakim o boyuna rağmen hızlı sadece şansa ve motivasyona ihtiyacı var. kazanan takımda kimse göze batmaz kaybedenlerde fatura kesmek kolay. demiyorum ki bi zlatan olsun ama türkiyede fazlasıyla iş yapar. saygılar.1 Yayından Kaldır
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