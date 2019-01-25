Fenerbahçeli Frey, 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, üst adelesinde oluşan yırtık sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'ye sezon başında FC Zürih'ten transfer olan Michael Frey'den kötü haber geldi.
Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında 28. dakikada sakatlanan Frey yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı.
Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre İsviçreli futbolcunun üst adelesinde yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (7)
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SEN VARYA BIZIM TOPCUMUZ DEGILSINN BES PARA ETMESSINNCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH BELANIZI VERSİN DEDİK. DAHA NE. TANRIDA ANTİ FB. Lİ VE GALİBA GALATASARAYLI GİBİ. . .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ah''ımı aldınız olum sizin daha yüzünüz gülmez beter olun!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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LPG ye indirim şartCevap Yaz Yayından Kaldır
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amatör futbolcu işi bi hareket yaptı, kenardan değişelim işaretine oynayacağım işareti verdi sonuç 1 ay, yönetimin ceza vermesi gerekCevap Yaz Yayından Kaldır