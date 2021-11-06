Fraport TAV Antalyaspor- Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Altay'ı 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Antalyaspor'a oynatmak istedikleri oyun felsefesinin daha başında olduklarını belirterek, "Bu yola iki galibiyetle başlamak önemliydi. Daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik." dedi.

Groenendijk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı çok iyi futbol oynadıklarını ifade etti.

İlk devrede 6-7 gol atma fırsatı bulduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Groenendijk,"İlk yarında tek eksik goldü. Golün geciktiği her dakikanın bizi zora sokacağını biliyorduk. İkinci yarıya aynı baskı ve kazanma isteğiyle başlamak istedik. Bunu da başardığımıza inanıyorum." diye konuştu.

İkinci yarıda rakip ceza sahasında erken gelen şanslar yakaladıklarını ve golü bulduklarını anlatan Groenendijk, golü atan Mukairu'ya ayrı bir parantez açarak tebrik etmek istediğini dile getirdi.

Mukairu'nun kendi yarattığı pozisyonda çok güzel bir gol attığını kaydeden Groenendijk, "Uzun zamandır gol atmayı hak ediyordu. Mukairu'nun gol atması da bizi ayrıca mutlu etti. Daha sonra ikinci gol atma arayışlarımız oldu. Fırsatlar ayağımıza geldi, ancak değerlendiremediğimiz için oyun daha zorlu bir mücadeleye döndü. O anda taraftarımıza ihtiyacımız oldu. Onlara da destekleri için teşekkür ediyoruz. Zor anlarda takımı ayağa kaldırdılar." değerlendirmesinde bulundu.

Groenendijk, Altay'ın 1-0'dan sonra daha iyi oynamaya başladığını, oyuncu değişiklerinden katkı aldıkları için maçın galibiyetle neticelenmiş olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Antalyaspor'a oynatmak istediğimiz oyun felsefesinin daha başındayız. Bu yola iki galibiyetle başlamak önemliydi. Daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik. Bu takımın daha fazla taraftar desteğine ihtiyacı var. Onların desteğiyle Antalyaspor olarak daha iyi günleri yakalayacağız."

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