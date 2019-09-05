Fransızlar yazdı: Gustavo, Fenerbahçe'ye gelmek için cebinden para ödedi

05.09.2019 12:34

Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun sarı lacivertli takıma gelmek için önemli bir fedakarlık yaptığı iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberlerde Brezilyalı futbolcunun kendi cebinden 1 milyon euro ödeyerek Fenerbahçe'ye transfer olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTEDİĞİ İÇİN YAPTI

Fenerbahçe'nin 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun Marsilya yönetiminin bonservis bedelinde indirime gitmemesi üzerine fedakarlık yaparak 1 milyon euroyu kendicebinden ödediği iddia edildi. L'Equipe'de yer alan haberde Brezilyalı futbolcunun sarı lacivertli kulübe transfer olmayı çok istediği için bu fedakarlığı yaptığı yazıldı.

32 yaşındaki oyuncu imza sonrası FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Çok mutlu ve gururluyum. Bu büyük camianın hak ettiği şampiyonluklara ulaşmasına yardımcı olacağım" demişti.

(Futbol Arena)