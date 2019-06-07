Fransız devi Marsilya, Domagoj Vida'ya talip oldu!

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida'ya Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı. Fransız kulübünün yetkililerinin Vida için resmi teklif yapmasının an meselesi olduğu gelen bilgiler arasında.

YÖNETİM SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş yönetiminin ise Vida'yı astronomik bir rakam olmadığı takdirde satmayı düşünmediği öğrenildi.

(Takvim)