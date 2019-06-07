Fransız devi Marsilya, Domagoj Vida'ya talip oldu!
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Fransız kulüplerinden Marsilya'nın radarına girdi.
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida'ya Fransa'nın köklü kulüplerinden Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı. Fransız kulübünün yetkililerinin Vida için resmi teklif yapmasının an meselesi olduğu gelen bilgiler arasında.
YÖNETİM SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Beşiktaş yönetiminin ise Vida'yı astronomik bir rakam olmadığı takdirde satmayı düşünmediği öğrenildi.
(Takvim)
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