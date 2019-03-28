Fransa Futbol Federasyonundan Skandal Türk Bayrağı Hatası!
A Milli Takımımız ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde aynı grupta yer alan Fransa, skandal bir hataya imza attı. Federasyonun Youtube hesabında H Grubu puan durumu paylaşılırken, Türk bayrağının yerine Tunus bayrağının yer alması dikkat çekti.
EURO 2020 Elemeleri H Grubunda A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta yer alan Fransa, büyük bir hata yaptı. Fransa Futbol Federasyonu'nun resmi Youtube kanalında grubun son puan durumu paylaşıldı.
DİĞER TAKIMLARIN BAYRAKLARI DOĞRU VERİLDİ
İki maç sonunda ortaya çıkan puan durumu gösterilirken, Türkiye'nin yerinde Tunus'un logosu olması gözlerden kaçmadı. Gruptaki 5 takımın bayrakları doğru şekilde verilirken, Türk bayrağının yerine Tunus bayrağı yer alması tepki çekti.
(Skorer)
YORUMLAR (8)
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Hata mı ne hatası ???Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bizde hollanda bayrağını koyalım :DCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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düşün işte o kadar tanınıyoruz. . abd bayrağını sorsan 2 yaşında çocuk bilir. . güçlüysen öylesin kardeşim. .Cevap Yaz 7 2 Yayından KaldırKOYUN: BUNLAR DIŞ GÜÇLERİN OYUNU MEEEEEEEEE BİZİ KISKANIYOLAR MEEEEEEE1 Yayından Kaldır
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Normal, Suriyeliler dolu ,Vatanimizda.Iyi Analiz etmisler biziCevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır