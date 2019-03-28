Fransa Futbol Federasyonundan Skandal Türk Bayrağı Hatası!

EURO 2020 Elemeleri H Grubunda A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta yer alan Fransa, büyük bir hata yaptı. Fransa Futbol Federasyonu'nun resmi Youtube kanalında grubun son puan durumu paylaşıldı.

DİĞER TAKIMLARIN BAYRAKLARI DOĞRU VERİLDİ

İki maç sonunda ortaya çıkan puan durumu gösterilirken, Türkiye'nin yerinde Tunus'un logosu olması gözlerden kaçmadı. Gruptaki 5 takımın bayrakları doğru şekilde verilirken, Türk bayrağının yerine Tunus bayrağı yer alması tepki çekti.

(Skorer)